Représentant du service clientèle – Bilingue (Francais et Anglais)

Job Title: Représentant du service clientèle – Bilingue (Francais et Anglais) Job Description: The Remote Customer Service Representative (Bilingual: French/English) works from home and interfaces with customers via inbound/outbound calls and/or the Internet. This position provides customer service and resolves routine issues and questions regarding the customer’s products and/or services. (Veterans are encouraged to apply.) […]