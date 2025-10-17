ONFR 25 septembre 2025

Discours émouvants, lieutenante-gouverneure ovationnée à Sudbury, ministre des Collèges et Universités hué, annonce d’un million de dollars de subvention, drapeau permanent à Windsor, pluie perturbatrice à Ottawa et dans l’Est… Au-delà d’être celui du 50e anniversaire du drapeau vert et blanc, ce Jour des Franco-Ontariens n’avait absolument rien d’ordinaire.

Les célébrations du 50e ont débuté en grande pompe et sous un beau soleil à Sudbury par un tintamarre lancé depuis le campus de l’Université Laurentienne et qui s’est conclu là où tout a commencé : sur le campus de l’Université de Sudbury.

Accueillie par les ovations de plusieurs centaines de personnes, la lieutenante-gouverneure de l’Ontario et marraine des festivités du 50e, Edith Dumont, a prononcé le premier d’une série de discours de dignitaires, soulignant la diversité de la francophonie actuelle et l’importance de ces célébrations.

Celle qui est célèbrement connue pour être la première franco-ontarienne à occuper ce rôle a souligné l’évolution des francophones en Ontario depuis le tout premier lever de drapeau à l’Université de Sudbury le 25 septembre 1975 : « Nos voix sont amplifiées et notre contribution au développement de l’Ontario est recherchée et appréciée. »

Puis, la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, a annoncé un investissement d’un million de dollars cette année pour soutenir des événements mettant en valeur la contribution des francophones à l’Ontario et favorisant leur développement culturel et économique.

LIRE LA SUITE