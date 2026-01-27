Ecole De LaMothe Cadillac Windsor, ON

Nous sommes à la recherche d’une ou d’un enseignant.e de coiffure pour un cours de double reconnaissance de crédit (DRC) en collaboration avec le Collège Boréal.

Qualifications requises :

Être francophone et avoir un bon niveau de français oral et écrit ;

Avoir au moins 2 ans d’expérience en coiffure ;

Vouloir enseigner la coiffure ;

Le salaire minimum est 80,62$/heure

Détails de l’emploi :

Enseigner 1 fois par semaine de 11h40 -14h15 (de préférence les jeudis) ;

Lieu : École secondaire Lamothe-Cadillac (1775 Totten St, Windsor, ON N9B 3G7) ;

Date de début 12 février 2026 ;

Date de fin 28 mai 2026.

Le cours est d’une durée de 42 heures

Intéressé.e ? Envoyez CV et Lettre de motivation à Tatiana au tatiana@ccfwek.org (poste disponible jusqu’au recrutement)