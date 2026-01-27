Ecole De LaMothe Cadillac

Windsor, ON

Nous sommes à la recherche d’une ou d’un enseignant.e de coiffure pour un cours de double reconnaissance de crédit (DRC) en collaboration avec le Collège Boréal.

Qualifications requises :

  • Être francophone et avoir un bon niveau de français oral et écrit ;
  • Avoir au moins 2 ans d’expérience en coiffure ;
  • Vouloir enseigner la coiffure ;

 

Le salaire minimum est 80,62$/heure 

Détails de l’emploi :

  • Enseigner 1 fois par semaine de 11h40 -14h15 (de préférence les jeudis) ;
  • Lieu : École secondaire Lamothe-Cadillac (1775 Totten St, Windsor, ON N9B 3G7) ;
  • Date de début 12 février 2026 ;
  • Date de fin 28 mai 2026.
  • Le cours est d’une durée de 42 heures

Intéressé.e ? Envoyez CV et Lettre de motivation à Tatiana au tatiana@ccfwek.org (poste disponible jusqu’au recrutement)