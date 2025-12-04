CCFWEK Windsor, ON 25 Novembre 2025

Windsor, le 20 novembre 2025 – Le Carrefour communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent a accueilli, les 17, 18 et 19 novembre 2025, une nouvelle édition de la Corde à linge communautaire, organisée conjointement par le CCFWEK et le CLIF WECK.

L’événement a récolté un véritable succès : près de 166 familles, représentant 675 personnes, ont pu bénéficier d’une vaste sélection d’articles gratuits — vêtements et chaussures pour hommes, femmes et enfants, couvertures, articles ménagers, jouets pour enfants et divers accessoires utiles au quotidien.

Organisée dans le prolongement de la Semaine de l’immigration francophone, cette initiative solidaire visait à soutenir les familles francophones, nouvellement arrivées ou établies de longue date, en leur offrant un moment d’entraide et de partage.

Au nom des bénéficiaires, le CCFWEK tient à remercier chaleureusement la communauté, les nombreux donateurs et les bénévoles dont l’engagement, la générosité et la solidarité ont rendu cette édition possible.

Le CCFWEK exprime également sa profonde gratitude envers ses bailleurs de fonds : le Gouvernement du Canada, par l’entremise d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), Patrimoine canadien, ainsi qu’à ses partenaires communautaires : le CLIF WECK, le Conseil scolaire Viamonde et le Conseil scolaire catholique Providence. Leur soutien continu contribue à renforcer les initiatives francophones et à bâtir une communauté plus inclusive, solidaire et résilience.

CCFWEK