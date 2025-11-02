CCFWEK
Windsor, ON
30 Octobre 2025
Windsor (Ontario), le 30 octobre 2025 –
Le Centre communautaire francophone Windsor Essex Kent (CCFWEK), en collaboration avec le Réseau femmes du Sud-Ouest de l’Ontario (FRSOO), invite la communauté francophone à participer à la Corde à linge communautaire, une activité solidaire organisée dans le cadre de la Semaine de l’immigration francophone.
L’événement vise à soutenir les familles, particulièrement les nouveaux arrivants, en offrant des vêtements pour hommes, femmes et enfants, ainsi que de nombreux articles pour la maison, selon le programme suivant :
Programme :
-
Lundi, mardi et mercredi 17, 18 et 19 novembre 2025
Centre communautaire francophone – 720, avenue Ouellette, Windsor (ON)
De 10 h à 16 h
-
Jeudi 20 novembre 2025
Centre Chance – 447, rue Wyandotte Est, Windsor (ON)
De 10 h à 14 h
-
Vendredi 21 novembre 2025
Grande salle du Collège Boréal – 142, rue Fullarton, London (ON)
De 10 h à 15 h
Attention : premier arrivé, premier servi !
La Corde à linge communautaire est une initiative régulière du CCFWEK qui encourage la solidarité et l’entraide au sein de la communauté francophone du Sud-Ouest de l’Ontario.
Pour plus d’informations :
📞 519-948-5545