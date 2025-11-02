CCFWEK Windsor, ON 30 Octobre 2025

Windsor (Ontario), le 30 octobre 2025 –

Le Centre communautaire francophone Windsor Essex Kent (CCFWEK), en collaboration avec le Réseau femmes du Sud-Ouest de l’Ontario (FRSOO), invite la communauté francophone à participer à la Corde à linge communautaire, une activité solidaire organisée dans le cadre de la Semaine de l’immigration francophone.

L’événement vise à soutenir les familles, particulièrement les nouveaux arrivants, en offrant des vêtements pour hommes, femmes et enfants, ainsi que de nombreux articles pour la maison, selon le programme suivant :

Programme :

Lundi, mardi et mercredi 17, 18 et 19 novembre 2025

Centre communautaire francophone – 720, avenue Ouellette, Windsor (ON)

De 10 h à 16 h

Jeudi 20 novembre 2025

Centre Chance – 447, rue Wyandotte Est, Windsor (ON)

De 10 h à 14 h

Vendredi 21 novembre 2025

Grande salle du Collège Boréal – 142, rue Fullarton, London (ON)

De 10 h à 15 h

Attention : premier arrivé, premier servi !

La Corde à linge communautaire est une initiative régulière du CCFWEK qui encourage la solidarité et l’entraide au sein de la communauté francophone du Sud-Ouest de l’Ontario.

Pour plus d’informations :

📞 519-948-5545