CCFWEK Windsor, ON 11 Décembre 2025

Le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) a procédé à la clôture du programme « De Fil en Aiguille », financé par Desjardins dans le cadre de son initiative « Talents d’ici et d’ailleurs ».

Pendant une année, ce programme a offert gratuitement des ateliers et formations en couture et création artisanale, accessibles à tous les niveaux de compétence aux nombreuses femmes et hommes francophones de Windsor Essex Kent.

Les œuvres réalisées par les participantes et participants ont été présentées au Centre lors d’une exposition mettant en valeur la créativité et le savoir-faire développés tout au long du parcours.

Le CCFWEK a exprimé sa gratitude envers Desjardins pour son soutien constant et son engagement envers le développement des talents au sein de la communauté francophone de la région.

A cette occasion, Mme Marie-Eve, Coordonnatrice du Centre des Adolescents du CCFWEK a, au nom de la Directrice du Centre Mme Yasmine Joheir, fleuri les bénévoles qui se sont offert pour porter ce programme jusqu’au bout.