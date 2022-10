Action de Grâce 2022 : Le CCFWEK a offert un Atelier-diner aux familles des nouveaux arrivants

Dans le Cadre des célébrations de l’Action de Grâce 2022, l’équipe des Travailleurs en établissement dans les écoles (TÉÉ) du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (FFWEK) a offert aux familles des nouveaux arrivants, jeudi 6 Octobre, un Atelier – Diner sur le thème « Comment préparer la Dinde ».

Une dizaine de familles des nouveaux arrivants a eu le privilège de participer à cet Atelier qui a eu la participation de M. Didier Marotte Directeur du CCFWEK, dans sa casquette de Chef Cuistot.

D’entrée des jeux, l’équipe des TÉÉ a fait un exposé sur les origines et les différentes approches de la célébration de l’Action de Grâce en Amérique du Nord, au Canada et en Ontario en particulier.

Le Chef Didier Marotte a ensuite fait la démonstration sur la manière de préparer et griller la Dinde, cet incontournable met devenu symbole d’Action de Grâce en Amérique du Nord.

Liant la parole aux actes le Chef Didier Marotte a déroulé devant l’assistance toutes les étapes de la préparation en partant du choix et du mélange des épices et des différents légumes à la cuisson proprement dite au four.

La dinde prête, les participants ont été conviés à table pour la dégustation.

« Très intéressant cet atelier » a déclaré une participante « je remercie le CCFWEK pour cette séance… j’ai beaucoup appris … Et la dinde était excellente… Je viens de manger la meilleure dinde de l’année »

Une autre participante a exprimé le vœu de revenir au siège du Carrefour pour d’autres ateliers de ces genres.

Précisons que la recette a été traduite en français et en arabe par les membres de l’équipe des TÉÉ et distribuée aux participants.

CCFWEK