CCFWEK Windsor 21 octobre 2024

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le départ de Mme Ethel Côté, Professeure, fondatrice et Directrice générale de mécènESS, fière franco ontarienne, une femme d’exception qui a marqué notre communauté par son engagement inébranlable et sa vision novatrice. « Tisserande de l’innovation sociale », elle a œuvré des décennies pour le développement économique et social des francophones de l’Ontario. Son héritage continuera d’inspirer.

En ces moments difficiles, nous exprimons nos sincères condoléances et tout notre compassion à sa famille et à toute la communauté franco-ontarienne.

Avec compassion et solidarité,

Yasmine Joheir,

DG du CCFWEK