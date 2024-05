CCFWEK Windsor, ON Mardi 23 avril 2024

Le Carrefour communautaire francophone a eu l’honneur de recevoir la visite de l’Honorable

Steven Mackinnon, député de Gatineau et leader du gouvernement à la Chambre des

communes.

Cette visite de courtoisie s’est déroulée le lundi 22 avril et a été l’occasion pour le

député de comprendre l’importance du Carrefour pour la communauté francophone de la région.

Le député Steven Mackinnon était accompagné de son homologue l’Honorable Irek

Kusmierczyk, député fédéral de Windsor-Tecumseh.

Sous la conduite de Yasmine Joheir, directrice générale du Centre communautaire francophone

Windsor-Essex-Kent (CCFWEK), ils ont exploré les locaux du Carrefour et rencontré plusieurs

locataires, notamment Gisèle Dionne, directrice générale de l’ACFO-WECK et Jacques Lehani,

agent de liaison pour le Conseil scolaire catholique Providence.

Le député Steven Mackinnon a été tout particulièrement impressionné par le Centre d’orientation

pour adolescents, tant par son concept que par ses installations.

La visite s’est terminée par un échange avec le personnel du CCFWEK au sujet des défis

entourant l’accueil des nouveaux arrivants et de la collaboration entre les acteurs communautaires

et gouvernementaux pour promouvoir la langue française et les cultures francophones.

Par l’entremise de Yasmine Joheir et Gisèle Dionne, les partenaires du Carrefour communautaire

francophone ont exprimé leur gratitude envers l’Honorable Steven Mackinnon et l’Honorable Irek

Kusmierczyk pour leur intérêt et leur engagement envers la francophonie du Sud-Ouest ontarien.

Cette visite témoigne aussi de l’importance des organismes communautaires, en particulier

francophones, dans le renforcement du tissu social au pays.

CCFWEK