CCFWEK Windsor 29 septrembre 2025

Windsor, le 29 septembre 2025 – Le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK), en partenariat avec la Police provinciale de l’Ontario à Windsor, convie la communauté francophone à un événement inédit qui met à l’honneur la fierté franco-ontarienne.

Le vendredi 3 octobre 2025, de 12 h à 14 h, l’École secondaire De Lamothe Cadillac accueillera l’exposition d’un véhicule de patrouille spécialement décoré aux couleurs du drapeau franco-ontarien. Cette initiative vise à souligner le 50ᵉ anniversaire de ce symbole identitaire fort pour les francophones de l’Ontario.

Toute la communauté est invitée à venir découvrir ce véhicule unique et à participer à cette célébration, qui reflète la vitalité et la reconnaissance de la francophonie au cœur de Windsor-Essex.

CCFWEK