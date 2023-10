CCFWEK Windsor 26 octobrte 2023

Les TÉÉ (Travailleurs d’établissement dans les écoles) du Centre communautaire francophone Windsor Essex-Kent, le CCFWE , ont organisé jeudi 26 octobre 2023 au Carrefour communautaire francophone, un séminaire sur « les Bonnes Habitudes pour l’hiver canadien » auquel a participé 32 nouveaux arrivants francophones de la région.

Animé par Mme Valerie Hodgins, une ancienne Chargée de projets communautaires du CCFWEK ayant une longue expérience sur les questions relatives à l’immigration francophone, ce séminaire a eu pour objectif de partager des informations précieuses afin d’aider les nouveaux arrivants à passer l’hiver canadien de manière plus confortable et en meilleure santé.

Plusieurs points ont été abordés notamment :

La Protection contre le froid et les maladies hivernales incluant des informations sur la manière de s’habiller adéquatement en hiver, comment faire face aux gelures et d’hypothermie, ainsi que les maladies saisonnières comme la grippe, la COVID et les rhumes.

Le bien-être physique et mental pendant la saison hivernale ainsi que des recommandations utiles sur les loisirs, telles que la pratique du patinage sur glace, le ski, ou d’autres activités typiques de la région pour conserver une santé mentale saine.

« Je ne sais comment remercier le Centre pour ces informations d’une utilité aussi capitale pour nous …, il est toujours important d’avoir les bons réflexes pour éviter le pire » a déclaré Ben, nouvel arrivant d’origine congolaise qui se prépare à affronter son premier hiver canadien.

Salam qui a 5 hivers au Canada, estime quant à elle, que c’est toujours important de mieux se préparer pour mieux protéger sa famille des aléas de l’hiver. « J’ai une fille de 5 ans et ça a toujours été un défi de pouvoir passer l’hiver sans tomber malade » dit-elle.

Satisfaits de l’organisation, les TÉÉ ont profité de cette occasion pour annoncer la tenue de la Corde à Linge communautaire les 7, 8 et 9 Novembre 2023 pendant la Semaine nationale de l’immigration francophone.

CCFWEK