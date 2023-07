L’édition 2023 de la St-Jean Baptiste, organisée sous l’égide du CCFWEK, n’a pas dérogé à la tradition d’une belle manifestation conviviale, festive et chaleureuse.

En effet, plus de 200 personnes se sont retrouvées, vendredi 23 juin, au Ciociaro Club de Windsor, afin de célébrer tous ensemble la « fête nationale » de la Francophonie canadienne.

Rythmée par les prestations musicales du Jazz Band de l’École Secondaire Catholique l’ESSOR (remerciements tous particuliers à l’ensemble des musiciens et au corps enseignant accompagnant) ainsi que du groupe Big Wiggle, la soirée fut une belle réussite populaire et la piste de danse rassembla toutes les générations.

Afin d’égayer également les papilles des gourmets, le traditionnel homard fut servi ainsi que le pudding chômeur préparé par le « Chef Marotte ». Profitons de cette occasion pour lui témoigner toute la gratitude de la communauté pour les nombreuses années (près de 3 décennies) accomplies au service, non seulement du CCFWEK, mais plus largement à la promotion et au rayonnement de la Francophonie sous toutes ses formes, dans notre belle région du sud-ouest de l’Ontario. Didier a « officiellement » annoncé à l’ensemble de l’assistance son départ à la retraite, à l’horizon 2024.

Une nouvelle fois, merci à tous et à toutes pour votre participation à l’édition 2023 de la St Jean-Baptiste et à l’année prochaine !

CCFWEK

« C’est notre Francophonie qui nous unit ! »