Windsor, ON

Une dizaine de nouveaux arrivants francophones ont commencé le 5 décembre une formation gratuite en informatique de base. Organisé par le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) dans les locaux du Carrefour francophone, le programme « Inclusion numérique a pour objectif de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des participants sur le plan personnel, professionnel et culturel.

Des compétences essentielles pour une intégration réussie

La formation, qui s’étend jusqu’à la fin janvier 2025, vise à transmettre des compétences informatiques indispensables à la vie quotidienne. Les apprenants y découvrent les bases du traitement de texte, de la gestion des courriels et de l’utilisation d’Internet, des savoir-faire essentiels dans la société numérique que nous connaissons aujourd’hui.

« Cette formation est une véritable porte d’entrée vers des opportunités professionnelles et sociales pour ces nouveaux arrivants, qui pourront ainsi mieux s’intégrer et contribuer à notre communauté », explique Yasmine Joheir, directrice générale du CCFWEK.