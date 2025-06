– Le Centre communautaire francophone est heureux d’annoncer une programmation estivale dynamique et inclusive, destinée à toute la communauté francophone et francophile de Windsor-Essex. Enfants, familles, nouveaux arrivants et passionnés de culture francophone sont invités à prendre part à une série d’activités variées qui célèbrent notre diversité et le vivre-ensemble.

Le Camp d’été bilingue – du 2 juillet au 22 août 2025

Depuis plus de 30 ans, notre camp d’été bilingue offre un environnement amusant, éducatif et sécuritaire pour les enfants de 4 à 12 ans. Jeux, activités créatives, sorties et amitiés au rendez-vous !

Le Pique-nique communautaire – le jeudi 4 juillet 2025

Rejoignez-nous pour une journée conviviale en plein air, avec repas partagés, jeux familiaux, rires et animations en français. Un moment festif pour tisser des liens et célébrer notre richesse culturelle.

Le Camp d’été de l’IRCC – du 14 juillet au 8 août 2025

Grâce au financement du gouvernement canadien, ce camp s’adresse aux enfants de familles immigrantes et réfugiées. Il propose des activités ludiques et éducatives favorisant l’intégration et le développement social des jeunes participants.

A la découverte des anciens quartiers de Windsor – août 2025

Une activité intergénérationnelle pour explorer les quartiers historiques de la ville et découvrir leur impact dans le développement de la communauté francophone locale. Une immersion dans l’histoire vivante de Windsor.

Atelier « Bienvenue à l’école » – septembre 2025

À l’approche de la rentrée scolaire, cet atelier offrira aux parents et élèves des conseils pratiques, outils et ressources pour commencer l’année scolaire du bon pied, en toute confiance.

Tout l’été, le Centre communautaire francophone reste mobilisé pour offrir des espaces de rencontre, de partage et d’apprentissage à travers une programmation accessible, inclusive et festive.

