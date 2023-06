CCFWEK Windsor 15 juin 2023

La fête de la Saint-Jean-Baptiste est de retour au Ciociaro Club, au grand bonheur des convives qui se présenteront sur le site. Organisée annuellement par le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK), cette célébration marque également le retour du souper au homard, une tradition pour les francophones de la région. Cette grande fête aura lieu le 23 juin dès 17 h.

L’an dernier, plus de 200 personnes s’étaient déplacées par un temps chaud et humide, au grand soulagement du directeur général du CCFWEK, Didier Marotte.

Pour ceux qui aiment moins le homard, il y aura toujours l’option du steak grillé et d’autres choix sont disponibles pour les végétariens. Un kiosque à pizza sera aussi sur place pour satisfaire tous les goûts. Et tradition oblige, l’équipe du CCFWEK servira pour dessert le fameux pouding chômeur de Didier Marotte.

Pendant le repas, l’orchestre de jazz de l’école secondaire l’Essor, sous la direction de Gabrielle Papineau, jouera ses plus beaux airs pour mettre de l’ambiance. Puis le groupe Bigg Wiggle prendra le relais et proposera plusieurs chansons françaises, anglaises, espagnoles et fera danser les petits et les grands jusqu’à la fermeture du club à minuit.

« Nous espérons qu’il ne fera pas trop chaud et que nous n’aurons pas d’orage ce jour-là, ajoute Didier Marotte avec humour. Nous sommes conscients que beaucoup de personnes sont encore craintives en cette période postpandémique, mais nous aimerions vraiment réunir quelque 300 personnes pour cet événement. Il n’y a pas de code vestimentaire prévu. La soirée est ouverte à tous : francophones, francophiles, anglophones et toute autre personne qui souhaite venir célébrer la Saint-Jean-Baptiste avec nous ». Un rendez-vous à ne pas manquer, beau temps, mauvais temps!

