Code de demande: 423056

Chez Bell, notre raison d’être est de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde. Nous y parvenons en offrant aux consommateurs et aux entreprises les meilleures technologies réseau au monde, des solutions numériques novatrices et des expériences client fluides. Tous nos produits et services sont élaborés et livrés par les membres de l’#ÉquipeBell; nous sommes toujours à la recherche de personnes compétentes et expérimentées pour se joindre à nous.

Nous valorisons la diversité et offrons une communauté de soutien inclusive au sein de laquelle tous les membres de l’équipe peuvent réussir. De plus, grâce à notre engagement envers les initiatives environnementales, sociales et de gouvernance, vous serez satisfait d’avoir une influence plus importante en aidant les gens à se connecter, à travailler, à apprendre et à s’amuser au quotidien.

Joignez-vous à nous! Vous avez votre place chez Bell.

Travaillez au cœur du service à la clientèle et aidez les clients à trouver les appareils, technologies et forfaits qui répondent à leurs besoins de connectivité, à la maison comme sur la route. Évoluez dans un environnement d’équipe axé d’abord sur les gens qui offre des horaires de travail flexibles, des possibilités de développement de carrière et des avantages concurrentiels.

Responsabilités / Description d’emploi Amenez votre personnalité au travail Vous aimez aider les gens à trouver les produits qui leur faciliteront la vie

Les nouvelles technologies vous passionnent, et vous êtes prêt à les expliquer à tout le monde, des experts aux débutants

Vous êtes efficace dans un environnement dynamique, et votre horaire est flexible

Une expérience dans la vente au détail, le service à la clientèle ou l’hôtellerie est un atout certain

Chez Bell, nous n’acceptons pas seulement la différence, nous la célébrons! Obtenez des avantages et bâtissez une carrière Nous reconnaissons vos efforts à l’aide d’incitatifs, de récompenses et de rabais sur les services

Programme d’avantages sociaux complet pour les employés à temps plein et à temps partiel

Formation en ligne et en classe pour perfectionner vos compétences, ainsi que des occasions de croissance professionnelle et des promotions

Nous offrons également un horaire flexible, à Temps Plein ou à Temps Partiel Offrez aux clients des expériences exceptionnelles qui les inciteront à revenir dans nos magasins Être capable de créer une connexion avec les clients pour trouver les produits et services qui leur conviennent

Offrir une bonne expérience et créer un lien de confiance avec chaque client, chaque jour

Aimer le défi que présente la réalisation des objectifs de vente

Aimer découvrir de nouvelles technologies et de nouveaux services

Vous parlez une autre langue? Toute deuxième langue est la bienvenue (français, mandarin, cantonais, coréen, tagalog, hindi, punjabi, thaï, et plus).

#ProgrammeRecommandationEmployes

Une connaissance adéquate du français est requise pour les postes offerts au Québec. Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

Renseignements supplémentaires :

Type de poste : Magasins de détail

Lieu de travail: Canada : Ontario : Windsor

Date limite pour postuler: 2025-04-06

Afin que votre candidature soit prise en considération pour ce rôle, veuillez postuler directement en ligne. Les candidatures soumises par courriel ne seront pas acceptées.

Nous savons que prendre soin des membres de notre équipe est au cœur d’un milieu de travail sain, positif et florissant. En tant que membre de notre équipe, vous profiterez d’un programme de rémunération complet qui comprend un salaire concurrentiel et une vaste gamme d’avantages sociaux pour soutenir votre bien-être et celui de votre famille. Dès que vous vous joindrez à nous, vous serez admissible à des soins médicaux, dentaires, optiques et de santé mentale qui vous sont disponibles en cas de besoin. De plus, en tant que membre de l’équipe Bell, vous profiterez d’un rabais de 35 % sur nos services et aurez accès à des offres exclusives de nos partenaires.

Nous apprécions les expériences qui vous façonnent, et nous savons que la diversité de vos talents apportera encore plus de force à notre équipe. Chez Bell, tout le monde a sa place et vous vous sentirez valorisé, respecté et soutenu à mesure que vous progresserez et atteignez votre plein potentiel.

Nous voulons également nous assurer que tous et toutes ont une chance égale de se joindre à notre équipe. Nous encourageons les personnes qui pourraient avoir besoin d’accommodements pendant le processus d’embauche à nous en informer. Pour faire une demande en toute confidentialité, envoyez un courriel directement à votre responsable du recrutement ou à recrutement@bell.ca afin de prendre les dispositions nécessaires. Si vous avez des questions ou des commentaires concernant l’accessibilité chez Bell, nous vous invitons à remplir le formulaire de rétroaction sur l’accessibilité ou à visiter notre page sur l’accessibilité pour d’autres façons de communiquer avec nous.

L’intelligence artificielle peut être utilisée pour évaluer certains aspects de votre candidature. Veuillez consulter notre politique de confidentialité (voir Phenom pour plus de détails – Dans Google Chrome, cliquez sur l’ellipse et sélectionnez l’option de traduction) pour en savoir plus sur la manière dont nous collectons, utilisons et divulguons vos informations personnelles.

établi : Canada, ON, Windsor