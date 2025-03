Our Daily Bread Ministries Canada 11325 Firgrove Dr Windsor, ON N8P 1L4 Canada Permanent Temps plein

Représentant du service clientèle bilingue – français/anglais

Our Daily Bread Ministries Canada | Windsor, ON, Canada

Lieu : Bureau de Our Daily Bread Ministries à Windsor, Ontario, Canada

Équipe de travail : Équipe du service à la clientèle

Statut d’emploi : Permanent, temps plein (salaire horaire, 40 heures/semaine)

Date de début : Immédiat

À propos de nous:

Our Daily Bread Ministries Canada est un organisme de bienfaisance canadien qui se consacre à rendre la sagesse transformatrice de la Bible compréhensible et accessible à tous. Utilisant les principes chrétiens dans tous nos documents, les vérités des Écritures sont présentées sous forme imprimée, numérique, audio et vidéo. Surtout connu pour son recueil de dévotion quotidien Our Daily Bread , le bureau canadien traduit également des ressources en français et prend en charge d’autres langues grâce à la collaboration avec d’autres bureaux Our Daily Bread Ministries à travers le monde.

Résumé du poste :

Représentant du service clientèle bilingue – Centre d’appels, comprend la réponse aux appels téléphoniques entrants et/ou sortants pour répondre à toutes les demandes du ministère, des abonnés et des donateurs, et fournir des informations sur les produits produits par Our Daily Bread Ministries.

Fonctions essentielles

Répondre aux appels téléphoniques entrants et analyser les demandes.

Saisissez les demandes dans le(s) système(s) approprié(s) pour répondre aux besoins des clients.

Soucieux du détail et capable d’examiner et d’analyser les besoins anticipés des donateurs et des abonnés.

Traiter les commandes automatisées/Internet selon les besoins.

Aider à d’autres fonctions de sensibilisation.

Communiquez vos besoins et vos désirs de manière claire et concise.

Présentez le matériel pédagogique de Our Daily Bread Ministries aux églises et autres groupes chrétiens à travers le Canada.

Promouvoir le matériel du Ministère du Pain Quotidien en l’exposant sur des tables lors d’événements communautaires, d’églises et d’organisations chrétiennes locales. Il est nécessaire de soulever et de porter des cartons.

Des déplacements au Canada et aux États-Unis peuvent être requis.

Étude ou connaissance et expérience

Parle couramment le français/anglais.

Diplôme ou diplôme d’études secondaires.

Expérience en service à la clientèle/service téléphonique.

Excellent service client/compétences relationnelles et manières agréables au téléphone.

Doit démontrer une aptitude à l’organisation.

A démontré sa capacité à utiliser le traitement de texte, les tableurs et les logiciels de planification.

Environnement de travail interne

Implique une communication complexe avec des individus/groupes au sein de l’organisation et avec le public. Une communication claire et concise est essentielle.

Discrétion, précision et tact sont requis pour traiter certaines questions personnelles et confidentielles présentées par les appelants.

Environnement de travail externe

Communication externe étendue avec les lecteurs et les donateurs de Notre Pain Quotidien.

Responsable de fournir une relation/impression positive de Our Daily Bread Ministries.

Certains sujets sont sensibles et confidentiels et peuvent nécessiter des encouragements/prière au téléphone.

Gestion des ressources

Responsable de la gestion des cartes de crédit et de la sécurité des informations des membres.

Capable de gérer efficacement les appelants tout en garantissant une utilisation efficace du temps téléphonique

Doit allouer le temps et les ressources de manière efficace et organisée.

Notes diverses à prendre en considération :

Ce poste est situé dans un environnement sécurisé, ce qui nécessite une vérification des antécédents et un certificat de police . Un contrat de travail et un accord de confidentialité sont également requis pour respecter les politiques de confidentialité.

Ils devraient être à l’aise avec leur foi et leurs connaissances bibliques.

Participez à des discussions dévotionnelles et à des moments de prière.

Doit être capable de travailler au Canada.

Our Daily Bread Ministries Canada est un ministère religieux chrétien qui sert principalement les intérêts des chrétiens qui souhaitent apporter la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ aux chrétiens et aux non-chrétiens. Une exigence professionnelle expresse pour tous les employés est qu’ils respectent la foi chrétienne, telle qu’elle est exprimée dans le manuel de l’employé, et qu’ils soient capables et disposés à la promouvoir dans le cadre de leurs fonctions. Nous nous efforçons de vivre une vie conforme aux principes bibliques, de nous engager systématiquement dans la Bible et de faire preuve d’une croissance et d’un développement spirituel continus. Par notre profession de foi et la richesse de l’histoire de notre organisation, nous nous efforcerons de refléter notre engagement envers la diversité en honorant la mission, la vision, les valeurs et les principes directeurs du ministère.

Salaire – 19h50

Objectif du ministère – Autre Statut d’emploi – À temps plein Autre L’IA est-elle utilisée pour aider à une quelconque étape de ce processus de recrutement ? Non Cette annonce concerne-t-elle un poste vacant actuel ? Oui

