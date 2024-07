Les quatorze jeunes animateurs ont reçu une formation au Carrefour communautaire francophone dans le but de d’enrichir leurs connaissances sur des sujets aussi variés que la sécurité, la gestion des relations interpersonnelles, et les premiers soins… des connaissances indispensables pour assumer au mieux leurs responsabilités tout au long du programme.

« Il s’agit de leur donner les outils nécessaires pour que les camps d’été se déroulent dans un climat de sérénité, de sécurité, et de convivialité pour tous les enfants inscrits… Les enfants viennent aux camps d’été pour s’amuser, passer du bon temps, et donc nous avons la charge de leur offrir une expérience inoubliable et encore plus agréable que les années précédentes » a déclaré Yasmine Joheir, directrice générale du CCFWEK.