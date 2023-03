CCFWEK Windsor, ON 27 février 2023

Bonne humeur, gastronomie africaine, ateliers de maquillage au henné et coupe de cheveux gratuites étaient au rendez-vous, à l’occasion de la porte ouverte organisée le 24 février, par le Centre d’orientation des adolescents, dans le cadre des célébrations du mois de l’histoire des noirs.

Moment dorénavant incontournable inscrit à l’agenda de nos communautés francophones, en particulier la communauté racialiséenoire, l’édition 2023 du «Black history month» fut également l’occasion de la tenue de consultations communautaires à destination des adultes et des jeunes fréquentant régulièrement la structure ou s’y rendant pour la 1ère fois.

Cet exercice, essentiel à la prise en compte des aspirations et besoins de la communauté, permettra au CCFWEK de bâtir une offre de services et activités en phase avec sa clientèle régulière, et de planifier, au regard de données concrètes, ses futurs manifestations et évènements. Afin de prendre ce pouls communautaire, un sondage, comptant une vingtaine de questions, a été soumis à près de 40 participants. Force est de constater que ces consultations communautaires étaient nécessaires et ont suscité beaucoup d’intérêt, les personnes sondées ayant massivement exprimé leur satisfaction à participer à cet exercice. En outre, de nombreuses idées de services et activités communautaires ont été soumises, en complément de l’offre actuelle.

Merci encore à tous ceux et celles qui nous ont donné de leur temps et permis de nourrir notre réflexion, au service de toute la communauté francophone.

