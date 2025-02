CCFWEK Windsor 4 février 2025

En l’honneur du Mois de l’Histoire des Noirs, le CCFWEK met à l’honneur Tatiana Ngongo, coordonnatrice du Centre d’orientation des adolescents. Depuis 2022, elle œuvre avec passion et dévouement pour offrir un accueil chaleureux et un encadrement bienveillant aux jeunes francophones de Windsor-Essex-Kent. Son engagement se traduit par un accompagnement personnalisé, visant à favoriser leur intégration, leur épanouissement et leur réussite scolaire et sociale.

Grâce à son travail acharné, Tatiana Ngongo contribue activement à la création d’un espace inclusif où chaque adolescent nouvellement arrivé peut s’exprimer, apprendre et s’intégrer dans un environnement qui valorise la diversité. Son impact va bien au-delà du centre : elle est une figure inspirante pour la jeunesse et un pilier essentiel de la communauté francophone.

Restez à l’écoute tout au long de ce mois de février #MoisDelHistoireDesNoirs pour découvrir des histoires et contributions inspirante.

CCFWEK