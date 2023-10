CCFWEK Windsor 17 Octobre 2023

Le Conseil d’administration du Centre communautaire francophone de Windsor Essex Kent (CCFWEK) est heureux d’annoncer la nomination de Madame Yasmine Joheir au poste de direction générale du CCFWEK.

Madame Joheir est très connue dans la communauté francophone de la région, particulièrement dans le centre sud-ouest de l’Ontario où elle a œuvré depuis près d’une vingtaine d’années. Sa longue expérience dans le domaine communautaire à l’échelle provinciale et locale lui a permis de développer une excellente compréhension et une maîtrise des enjeux de la francophonie dans leur complexité.

Très engagée et passionnée depuis son arrivée à Windsor en 2006, Mme Joheir a mené une carrière fructueuse dans le domaine communautaire, du marketing et communication, des relations publiques ainsi que de la gestion auprès deux institutions : le Collège Boréal et le Conseil scolaire Viamonde.

Grâce à sa forte vision stratégique, son vaste réseau de relations et son excellente connaissance du milieu communautaire de la région, Yasmine Joheir représente une force indéniable pour le Centre ainsi qu’une contribution à l’essor continu du CCFWEK.

La nouvelle Directrice générale du CCFWEK prendra ses fonctions le 30 octobre 2023. Elle remplace à ce poste M. Didier Marotte qui prévoit prendre une retraite bien méritée le 1er avril 2024.

Le Conseil d’administration du Centre communautaire francophone de Windsor Essex Kent prie la communauté à se joindre à lui pour féliciter Madame Yasmine Joheir et lui souhaiter un franc succès dans ce nouveau chapitre de sa carrière et sa vie.

