Le Carrefour Francophone Windsor Essex Chatham-Kent a eu l’honneur de recevoir, vendredi 18 novembre 2022, Mme Natalia Kusendova (Adjointe parlementaire à la Ministre des Affaires Francophones) et Mr Andrew Dowie (Député de la circonscription Windsor-Tecumseh).

Cette rencontre avec la majorité des partenaires du Carrefour (#CCFWEK Carrefour) fut l’occasion d’échanges fructueux autour des enjeux de la Francophonie dans notre région : accueil et rétention des néo-arrivants francophones, perspectives d’une offre élargie de formations post-secondaires et/ou universitaires, défis inhérents aux services de santé offerts en français, potentielles nouvelles régions désignées dans la province …

Francophone et francophile convaincue, Mme Kusendova a d’ores et déjà donné rendez-vous aux différentes entités et organismes autour de la table pour un prochain échange, « afin de continuer à mieux percevoir les besoins et spécifiques de la communauté, à fortiori en milieu linguistique minoritaire ».

Originaire de Windsor et ayant effectué une partie de sa scolarité à l’École secondaire l’Essor, le député Dowie, a rappelé également « l’importance d’être le représentant d’une voix francophone dans les plus hautes instances gouvernementales », ainsi que sa « disponibilité pour toute sollicitation de la communauté dès lors que son agenda le lui permet ».

Notons que cette belle rencontre fut également ponctuée d’une visite des locaux du Carrefour, Madame Kusendova ayant été particulièrement impressionnée par l’espace dédié au Centre d’orientation des adolescents.

À n’en pas douter, nous avons en Mme Kusendova et de Mr Dowie deux émissaires qui sauront faire rayonner la Francophonie ontarienne !

CCFWEK