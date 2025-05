CCFWEK Windsor 9 mai 2025

Windsor, le 9 mai 2025 – Forts du succès de l’an dernier, les membres du comité organisateur de « Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous! » sont heureux d’annoncer le retour de cette grande journée communautaire francophone pour sa deuxième édition.

Elle se tiendra le samedi 24 mai 2025 de 11h à 16h.

En 2024, près de 500 personnes ont pris part à cette journée familiale qui vise à valoriser l’apport des nouveaux arrivants dans la communauté et l’éducation de languefrançaise. Cette année encore, petits et grands pourront participer à une panoplie d’activités sportives, culturels et artistiques dans une ambiance chaleureuse et festive. « Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous! », c’est l’occasion de découvrir les ressources et services disponibles dans notre région.

Au programme :

Pres tation du chanteur Mangwa Premier et animation m us icale

Concours d ’ épell ation, jeu -questionnai re et intr oduction au codage

S o ccer, basketball, volley de plage

Peinture sur drap

Fête champêtre

BBQ gratuit pour tous

K iosques d’information des partenaires et fournisseurs de services

L’entrée est gratuite et ouverte à tous. Venez célébrer la francophonie sous toutes ses formes et découvrir une communauté vibrante et accueillante !

Lieu : ​Collège Boréal, 7515, promenade Forest Glade à Windsor

​

Partenaires, commanditaires et exposants :

Centre Communautaire francophone de Windsor-Essex- Kent (CCFWEK)

ACFO WECK

Gouvernement du Q u ébec – Secrétariat d u Q u ébec aux relations canadienn es

Conseil scolaire Viamonde

Collège Boréal

Conseil scolaire catholique Providence

Clinique juridique bilingue

Club Rich elieu

UOF

Entité 1

Association des Scouts du Canada – 1 re St-Jérôme

Épelle-moi Canada

COCOWE – Association congolaise de Windsor-Essex

Association des Burundais de Windsor

ANFS O Espoir

ACSOO – Association des Camerounais d u Sud-Ouest de l ’ Ontar io

F ANA

EEEECH O Prod

Desjardins

Université de Windsor

Association des Ma rocains de Windso r

Workforce Windsor-Es sex

YMCA

WEST

Pour plus d’informations, contactez :

Yasmine Joheir, directrice générale – CCFWEK

yasmine@ccfwek.org

519 948 5545

Nada Ahmed, agente de liaison communautaire – Carrefour communautaire francophone de Windsor

nada@ccfwek.org

519 948 5545

Marine Lefèvre, gestionnaire des programmes subventionnés – CCFWEK

marine@ccfwek.org

519 948 5545