Bonne humeur, cotillons et gâteau de célébration ont accompagné les festivités ayant marqué, samedi 19 Novembre 2022, le 25ème anniversaire du Centre communautaire de Chatham-Kent « La Girouette ».

Organisme très actif et particulièrement apprécié des francophones établis dans cette partie du Sud-Ouest de l’Ontario, La Girouette a voulu ainsi remercier ses bénévoles, bailleurs de fond et tous ceux qui participent, de près ou de loin, au rayonnement de notre héritage francophone.

Bernard Tremblay, Président de l’association, a fait office de maître de cérémonie afin de rythmer la soirée, ponctuant ses interventions de bons mots et de plaisanteries, pour le plus grand plaisir de l’ensemble des convives. Comme point d’orgue à cette agréable soirée, la troupe de spectacle-vivant « Les Chiclettes » a revisité une fois encore avec humour, intelligence et un brin de dérision, l’évolution des concepts d’antan à travers la perspective du regard féminin.

Particulièrement appréciés par l’assistance, les textes des chansons sont le fruit de la collaboration des trois membres des Chiclettes : l’humour pince sans-rire de Nathalie, la folie de Julie Kim, le tout scellé sous la plume de Geneviève.

Puissions- nous retrouver ces artistes lors de prochains évènements, et une fois encore « Joyeux anniversaire à La Girouette ! »

CCFWEK