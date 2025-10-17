WINDSOR – L’étendard vert et blanc ornera la devanture de l’hôtel de ville de Windsor de façon permanente, a annoncé ce matin le maire Drew Dilkens, avant le lever de drapeau du 25 septembre. Une grande première et une bonne nouvelle pour la communauté francophone de la région, en ce Jour des Franco-Ontariens.

C’est pour la toute première fois aujourd’hui que le drapeau franco-ontarien est installé devant l’hôtel de ville de Windsor pour y rester. Un geste d’ordinaire symbolique, mais qui était jusqu’alors ponctuel autour du 25 septembre, Jour des Franco-Ontariens.

Il trônera dorénavant au sommet d’un nouveau mât dédié à ce symbole de la francophonie. En effet, l’Esplanade, la toute nouvelle place rénovée de l’hôtel de ville de Windsor et inaugurée en juillet 2025, a permis d’en intégrer un quatrième.

Le maire de Windsor Drew Dilkens a mis l’emphase sur la riche histoire française de la région, avec un rappel historique sur l’explorateur Antoine de Lamothe-Cadillac qui fondé fort Pontchartrain à Détroit, avant d’annoncer la nouvelle.

« La raison pour laquelle je suis si fier aujourd’hui, c’est parce que j’annonce que le drapeau franco-ontarien restera de façon permanente sur cette place rénovée de la mairie », a-t-il révélé sous des trombes d’applaudissements et de cris de joie de l’audience.

« On s’est beaucoup battu pour, a raconté au micro d’ONFR Yasmine Joheir, directrice générale du Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK). Il nous aura fallu entre cinq à six ans de négociation. J’étais alors trésorière de l’ACFO quand ça a commencé. »

