CCFWEK Windsor 1er Décembre 2023

Les membres du Club Richelieu Windsor se sont rassemblés le 15 novembre au salon Richelieu du Collège Boréal en compagnie de plusieurs invités pour son souper mensuel. Plusieurs représentants du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) et de French Avenir North America (FANA) étaient également présents.

La soirée a débuté par la remise du prix Richelieu pour le Projet novateur de l’année 2022-2023, offert à Marie-Ève Pichette Stroesser, directrice du Centre d’orientation des adolescents, par Alphonse Ngolo, président du Club Richelieu, en compagnie de Didier Marotte, directeur général du CCFWEK.

« Le Club Richelieu est connu pour faire briller la jeunesse francophone. C’est ainsi qu’il a voulu récompenser un organisme qui la met en avant et a choisi le Centre d’orientation des adolescents afin de souligner ses efforts et ceux du CCFWEK depuis plus de 10 ans pour les jeunes de la région.

« Nous sommes très fiers de recevoir ce Prix car il représente notre dévouement et notre engagement communautaire », confirme Mme Pichette Stroesser.

La présentation a été suivie d’un exposé de Christian Fotso de FANA.

« L’organisme French Avenir North America est le fruit d’une volonté d’aider la communauté francophone de l’Ontario, provenant de tous les horizons, par la promotion de l’apprentissage de la langue française. Nous offrons des cours français en ligne donnés par des enseignants expérimentés, et des cours en présentiel. Nous préparons au passage de divers tests de français dont le Test d’évaluation de français du Canada et du Service d’évaluation linguistique. Nous traduisons aussi des documents de langues diverses et variées en français. Enfin, nous imprégnons les jeunes canadiens aux langues africaines en utilisant des livres bilingues d’aide à la traduction. »

Le Richelieu John Cooper a parlé de sa recherche de bénévoles francophones pour le Noël français au Detroit. « L’activité a lieu à la Basilique de Ste-Anne le 2 décembre. Les bénévoles seront assis à une table avec des brochures et des bannières pour représenter The French at the strait today, la dernière station d’une séquence vignettes, relatant des épisodes historiques des Français au Detroit de 1701 jusqu’à maintenant. »

Le mot de la fin est revenu à Alphonse Ngolo qui a invité tous les membres à la dernière activité de 2023, soit le Bal des présidents et des directions générales, qui aura lieu le 16 décembre à la salle Raska du Centre serbe. L’orchestre de jazz de l’Essor sera également de la fête.

Photo (Tom Sobocan) : Marie-Ève Pichette Stroesser et Didier Marotte (2e de gauche) ont accepté le prix Richelieu remis Centre d’orientation pour adolescents pour le Projet novateur de l’année 2022-2023.

Alexia Grousson – Le Rempart