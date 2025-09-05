CCFWEK Windsor 28 août 2025

Une trentaine de familles ont participé à une session d’information sur le système scolaire ontarien avant de recevoir des sacs à dos garnis de fournitures pour leurs enfants.

Windsor, le 27 août 2025 – Le Centre communautaire francophone Windsor Essex Kent (CCFWEK) a organisé, jeudi 28 août, une session d’information destinée aux familles de nouveaux arrivants sur le fonctionnement du système scolaire de l’Ontario.

Près d’une trentaine de familles ont pris part à cette rencontre animée par les Travailleurs en établissement dans les écoles (TÉÉ) du CCFWEK. L’objectif était d’offrir aux parents des repères essentiels pour mieux accompagner leurs enfants dans leur parcours scolaire à l’occasion de la rentrée 2025.

En clôture de l’activité, chaque famille a reçu des kits scolaires comprenant chacun un sac à dos garni de fournitures de base (cahiers, stylos, crayons, etc.). Cette initiative du CCFWEK vise à soutenir concrètement les familles nouvellement établies dans la région et à favoriser la réussite éducative des enfants.

« Nous voulons non seulement informer, mais aussi outiller les parents pour qu’ils puissent mieux exécuter leur part d’obligation dans la scolarité de leurs enfants au sein de leur nouveau milieu », a souligné Alexandrine membre de l’équipe des TÉÉ et animatrice de la session.

Avec cette action, le CCFWEK confirme son rôle de partenaire incontournable dans l’intégration des nouveaux arrivants et le renforcement de la communauté francophone de Windsor-Essex-Kent.

CCFWEK