Windsor (Ontario), 12 août 2025 – Le Centre communautaire francophone Windsor Essex Kent (CCFWEK) a le plaisir d’annoncer la tenue de son Assemblée générale annuelle (AGA) 2025 qui se déroulera le vendredi 19 septembre 2025au Collège Boréal, situé au 7515, chemin Forest Glade, Windsor (Ontario).

À la même occasion, le CCFWEK célébrera ses 35 ans de service rendu de la communauté francophone et francophile de la région.

La communauté est chaleureusement invitée à participer à cet événement selon le programme suivant :

17 h 00 : Assemblée générale annuelle

: Assemblée générale annuelle 18 h 30 : Célébration du 35ᵉ anniversaire du CCFWEK – cocktail offert et bar payant.

Fondé en 1990, le CCFWEK œuvre depuis trois décennies et demie à la promotion, au développement et à l’épanouissement de la communauté francophone de Windsor-Essex-Kent. Cette soirée sera l’occasion de revenir sur ses réalisations, de remercier ses partenaires et de partager un moment festif avec ses membres et la communauté.

