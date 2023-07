CCFWEK Windsor 29 juin 2023

Le CCFWEK – Centre communautaire francophone Windsor Essex-Kent et le Collège Boréal, deux organismes spécialisés dans la livraison des services d’intégration offerts par IRCC (Immigration, Réfugié et Citoyenneté Canada) projettent de travailler étroitement pour améliorer l’offre de services destinée aux nouveaux arrivants francophones.

En mutualisant leurs services, le CCFWEK et le Collège Boréal peuvent désormais offrir une approche plus large et complète aux nouveaux arrivants bénéficiaires des services offerts par IRCC.

Une première réunion de travail s’est tenue, jeudi 29 juin 2023 au Carrefour communautaire francophone, siège du CCFWEK, réunissant des représentants des deux organisations avec l’objectif principal jeter les bases de cette nouvelle collaboration.

Au cours de cette rencontre, les deux organismes ont présenté à tour de rôle les avantages des programmes et services respectifs ce qui a permis d’identifier plusieurs domaines de collaboration.

Cette séance de travail très fructueuse augure une nouvelle ère de collaboration pour une intégration socio-économique durable des futurs clients (parcours d’intégration du nouvel arrivant).

L’équipe du CCFWEK était représentée par son Directeur Général M. Didier Marotte et celle du Collège Boréal par M. Simon Goulet, gestionnaire des services d’immigration.

