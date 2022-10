Le CCFWEK a tenu son Assemblée générale annuelle

Le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) a tenu son Assemblée Générale annuelle (AGA2022), mercredi 28 septembre à son siège sis 720 avenue Ouellette, Windsor.

Première assemblée générale post Covid, tenue en présentielle, cette rencontre a été une belle occasion pour les convives de concilier travail d‘évaluation et d’adoption des différents rapports d’activités et manifestation de l’exercice 2022. Une minute de silence a été observée sous la conduite M. Paul Lachance, Président désigné de l’Assemblée générale en mémoire de tous les membres de la communauté emportés par le destin durant l’année écoulée.

En première lecture, le Procès-verbal de la précédente Assemblée générale annuelle tenue le 24 novembre 2021a é été adopté à l’unanimité suivi de la lecture des états financiers du CCFWEK, par la firme Grant Thornton.

Chiffres à l’appui, le rapport a informé l’assistance sur l’état de santé du centre communautaire. Un état financier jugé stable et prometteur comme l’a si bien souligné Didier Marotte, Directeur Général du CCFWEK: «La situation financière du Centre se porte bien, elle est stable et prometteuse » et d’ajouter fièrement : « tous nos programmes sous financement divers ont été reconduits par les bailleurs de fonds …aussi, des nouveaux financements ont été demandés et accordés pour des nouveaux programmes cette année ».

«La situation financière du Centre se porte bien, elle est stable et prometteuse »

Dans son message, le Président du Conseil d’Administration, André Gagnon a remercié l’équipe du CCFWEK et du Conseil pour « tout le travail et tous les efforts transmis » ce, après avoir exprimé sa joie de retrouver en personne ses convives et valeureux membres du CA : « la lumière à la fin du tunnel ne semble pas être un train et le pire de la pandémie paraîtrait être derrière nous » a-t-il dit.

Quant à Didier Marotte, Directeur Général du CCFWEK, il a fait remarquer plusieurs améliorations exécutées dans l’organisation administrative du Centre ainsi que des outils de communication pour faire face aux défis de la pandémie. La refonte du Site web du Centre, la dynamisation des médias sociaux du Centre ont été cités en exemple. M. Marotte a aussi présenté les nouveaux programmes qui ont vu le jour pendant l’année tels que « WECAS » – Enseignant de français, le programme « SECJ » – Stratégie Emploi et Compétence Jeunesse et vanté les TÉÉ -Travailleurs en établissement dans les écoles), le Centre Ado… des programmes qui, depuis des années, se révèlent d’une très grande importance pour nos communautés francophones nouvellement arrivées et qui selon lui : « sont éléments d’attractions et de rétention des francophones dans la région, le futur des communautés francophone en dépend » a conclu le Directeur Général du CCFWEK.

Cette Assemblée générale a aussi été l’occasion de combler trois (3) postes vacants au sein du Conseil d’administration.

Deux postes parmi les trois ont vu leurs occupants reconduits à l’unanimité de l’assemblée. Il s’agit de celui du Vice-Président et du Trésorier du Conseil d’administration.

Le troisième poste a été confié à Mme Jeanne Gagnon qui fait ainsi son entrée dans le Conseil d’Administration en remplacement de Jean Sauvé arrivé à fin mandat.

À l’issue de la rencontre, les membres de Comité ont eu droit à une visite guidée des locaux Carrefour au 720 avenue Ouellette où ils ont été agréablement surpris de constater qu’enfin l’Université d’Ottawa a ouvert les portes du Campus de Windsor.

CCFWEK