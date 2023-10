CCFWEK Windsor, ON 27 septembre 2023

L’Assemblée Générale Annuelle (AGA) du Centre Communautaire Francophone Windsor Essex-Kent (CCFWEK) s’est tenue le mercredi 27 septembre 2023 au Carrefour communautaire francophone de Windsor dans une ambiance de convivialité et de travail. Rassemblant les membres de cet organe de décisions, l’AGA a été a toujours été l’endroit où dresser l’état de lieu du Centre, présenter les réalisations majeures de l’exercice écoulée ainsi que les perspectives futures .

Passé le temps de la lecture des rapports divers et leur acceptation sous la présidence de M. Paul Lachance, l’Assemblée Générale annuelle a fait deux annonces essentielles.

La reconduction de M. André Gagnon et Mme Joane Gagnon au Conseil d’Administration

André Gagnon est une figure bien connue de la communauté francophone de Windsor et a toujours joué un rôle essentiel dans le développement du CCFWEK. Sa reconduction a été accueilli chaleureusement par les membres présents qui l’ont félicité pour son engagement envers la communauté. Il en est de même pour Mme Joane Gagnon un membre dévouée de la communauté qui a accepté de continuer à occuper sa place au sein du Conseil d’administration pour le nouveau terme. Avec ces deux entrées, le Conseil d’administration du CCFWEK affiche complet.

2. Le maintien de la firme Grant Thornton LLP

La firme Grant Thornton LLP a en effet été maintenue pour conseiller et dresser les états financiers du Centre pour la nouvelle année fiscale. Selon le rapport détaillé présenté par cette firme à l’assemblée, le Centre communautaire est en très bonne santé financière. Cette nouvelle a réjoui et rassuré les membres présents sur la stabilité financière du CCFWEK et sur sa capacité à poursuivre ses missions et ses projets communautaires promettent un avenir prometteur pour la communauté francophone de Windsor et de la région.

