CCFWEK Windsor, ON 25 janvier 2024

Windsor, 24 janvier 2024

Le Carrefour communautaire Francophone a eu l’honneur d’accueillir l’Honorable Randy Boissonnault, Ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et des Langues officielles du Canada, ce mercredi 24 janvier 2024, en début d’après-midi.

Avec dans sa suite l’Honorable Irek Kusmierczyk, Député fédéral de la circonscription de Windsor-Tecumseh, et Secrétaire parlementaire du ministre, l’hôte du Carrefour été accueilli au 720 avenue Ouellette par les membres de l’équipe de gestion du CCFWEK, Didier Marotte et Yasmine Joheir ainsi que la Directrice générale de l’ACFOWECK (Association Canadienne-Française de l’Ontario – Windsor-Essex-Kent), Gisèle Dione.

Plusieurs partenaires clés ont répondu à l’invitation du CCFWEK et de l’ACFO WECK, membres du carrefour et organisateurs de la rencontre, témoignant ainsi l’engagement et l’intérêt de la communauté francophone sur les questions liées à l’emploi comme un élément clé de l’intégration et le développement communautaire. Parmi les organismes présents figuraient le Collège Boréal, l’Entité 1, le Centre d’orientation des adolescents, le Réseau-femmes du sud-ouest de l’Ontario, L’Université de Windsor, le French Avenir North America, les représentants des groupes ethnoculturelles burundaise et congolaise, le Workforce Windsor Essex, ainsi que le FANA (French Avenir North America) …

Cette visite a offert une occasion unique de discuter des enjeux locaux, régionaux et nationaux liés à l’emploi, au développement de la main-d’œuvre et aux langues officielles. Ravis de cette visite, les représentants des organismes présents ont eu l’opportunité de partager leurs initiatives, défis, succès et aussi leurs attentes dans le cadre de leurs missions respectives. Elle a aussi permis aux organismes de discuter de collaborations potentielles avec le gouvernement fédéral pour renforcer le soutien aux initiatives communautaires.

CCFWEK.