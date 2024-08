CCFWEK Windsor, ON 29 Août 2024

Carl Bouchard, Commissaire aux services en français de l’Ontario était de passage au Carrefour communautaire francophone de Windsor ce mercredi, le 28 août 2024. Une occasion pour lui d’échanger avec plusieurs représentants des organismes communautaires francophones de la région de Windsor Essex Chatham Kent.

C’est dans une salle pleine et une atmosphère conviviale que les échanges ont porté sur des questions liées à la Loi régissant les services en français et les droits linguistiques des francophones en Ontario. Le Commissaire Carl Bouchard a expliqué son plan d’action pour améliorer l’offre active des services en français en Ontario et a sollicité la collaboration de tous les francophones pour relever le défi.

Il a par la suite répondu aux préoccupations exprimées par l’assistance quant à la qualité des services en français offerts par les différentes entités et services publics soulignant ainsi l’importance de ces rencontres qu’organise le commissaire ontarien avec toute la communauté franco-ontarienne depuis son arrivée en poste.

« Si on dit qu’on est connecté et que l’on comprend les besoins des francophones en Ontario, cela veut dire qu’on est allé les voir, échanger avec eux… c’est ce que je fais et c’est que je ferai dans le futur pour qu’on continue ensemble d’avancer… », a déclaré M. Bouchard pour conclure sa visite au Carrefour communautaire francophone de Windsor.

Les membres de la communauté présents étaient ravis et satisfaits de la rencontre avec le commissaire aux services en français. Ils ont réaffirmé leur soutien et se sont engagés à collaborer davantage avec le commissaire afin d’améliorer la qualité des services en français offert à Windsor et ses environs.

