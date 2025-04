CCFWEK Windsor 24 avril 2025

Windsor, le 24 avril 2025 – Le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex -Kent (CCFWEK) est heureux d’annoncer le lancement de son nouveau projet « De fil en Aiguille ». Financée par la Caisse Desjardins Ontario dans le cadre de sa campagne « Engagé dans les projets d’ici », cette initiative novatrice offre aux participants de tout âge et de tout niveau l’opportunité d’explorer diverses techniques de couture et de création artisanale.

Les participants, qu’ils soient débutants ou plus expérimentés, auront la chance d’apprendre à coudre, à la main et à la machine, ou de perfectionner leurs compétences dans le domaine. « De fil en aiguille » met un accent particulier sur le recyclage des textiles, la réparation de vêtements et la création d’objets à partir de matériaux recyclés. Ce projet se veut bien plus qu’un simple projet de cours de couture, c’est aussi une invitation à s’engager activement dans une démarche de création durable, tout en valorisant le patrimoine culturel et les savoir-faire traditionnels.

Signes de l’engouement pour ce projet, les cours de couture de la première session affichent déjà complets. En revanche, il reste des places pour les cours de soirée de la deuxième session qui se tiendront du 12 juin au 17 juillet de 18h à 20h. Des cours réservés aux adolescents et jeunes adultesse dérouleront par ailleurs en après-midi de 15h30 à 17h30. Deux autres séries de six cours seront aussi proposées cet automne et cet hiver.

En plus des cours, les matinées Fil & café qui ont lieu les jeudis de 10h à midi permettent aux personnes plus expérimentées dans les arts du fil de se retrouver pour partager leur savoir-faire autour d’une tasse de café.

En terminant, le CCFWEK remercie chaleureusement la Caisse Desjardins Ontario pour son soutien généreux, qui a permis à cette initiative enrichissante pour la communauté francophone de la région de se concrétiser.

Pour plus d’informations sur le projet et les prochaines sessions, veuillez contacter le CCFWEK au 519 948 5545 ou par courriel à marine@ccfwek.org.

CCFWEK