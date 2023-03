La parole aux francophones!

Le CCFWEK et ses partenaires démarrent un processus de consultation publique en vue d’une mise à jour des activités et services offerts dans la communauté francophone.

L’objectif de ce sondage est de mieux cerner les besoins des francophones et des francophiles de la région de Windsor, Essex, Kent et Chatham et d’identifier les meilleures façons d’y répondre. Les réponses que vous nous donnerez dans ce court questionnaire nous permettront de planifier nos prochaines activités en fonction des besoins que vous exprimerez.

En remplissant ce sondage, vous pouvez participer au tirage de cartes-cadeaux de 50$. Pour y participer, vous serez invité.e à fournir votre courriel ou votre numéro de téléphone à la fin de ce sondage (une seule participation par personne).