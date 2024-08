CCFWEK Communiqué 23 Août 2024

Chers membres de la communauté,

Nous avons le plaisir de vous inviter à une rencontre spéciale avec Mr. Carl Bouchard, qui se

tiendra le 28 août 2024, de 9 h à 12 h au Carrefour francophone (720 ave Ouellette).

Cette rencontre sera l’occasion pour nous d’échanger sur des sujets importants pour notre

communauté, de renforcer nos liens, et de discuter des défis et opportunités qui se présentent à

nous. La présence de M. Bouchard est une occasion unique d’entendre directement ses idées et

ses perspectives sur des questions qui nous concernent tous.

Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous pour ce moment de partage et d’engagement

communautaire. Des rafraichissements seront offerts durant l’événement.

Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence avant

le 21 août 2024 en répondant au courriel yasmine@ccfwek.org ou en appelant au 519 948-5545.

Nous comptons sur votre présence pour faire de cet événement un succès.

Au plaisir de vous y retrouver,

Cordialement,

Yasmine Joheir

Directrice générale

CCFWEK