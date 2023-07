CCFWEK Windsor 10 juillet 2023

En ce lundi 10 juillet 2023, une trentaine de jeunes ont rallié l’École Élémentaire l’Envolée (Conseil scolaire Viamonde), lieu de la tenue de l’édition 2023 du camp d’Été IRCC.

Placé sous l’égide d’Immigration Réfugiés Citoyenneté Canada, ce camp unique et original offert aux familles demandeurs d’asile, réfugiés et à la situation économique particulièrement fragile, s’avère être une véritable « bouffée d’oxygène » pour les enfants et leurs parents dans leur processus d’intégration à la société canadienne.

L’ensemble de l’équipe d’animation du Centre communautaire francophone Windsor Essex-Kent (CCFWEK), se réjouit donc de pouvoir à nouveau égayer le quotidien des jeunes inscrits au sein du camp. Il en va de la solidarité et de la fraternité que nous souhaitons faire vivre au sein de notre communauté !

Le camp d’Été IRCC s’adresse aux enfants de 4 à 12 ans, il se tiendra durant 6 semaines, du 10 juillet au 18 août 2023, de 9h à 15h (EE l’Envolée, 1799 Ottawa St, Windsor, N8Y 1R4).

Quelques places demeurent ouvertes (sous réserve des conditions d’éligibilité énoncées ci-dessus). À cet effet, veuillez contacter la réception du CCFWEK au 519 948 5545.

CCFWEK

« C’est notre Francophonie qui nous unit ! »