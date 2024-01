CCFWEK Windsor, ON 11 janvier 2024

L’édition 2023 du GRAND PARTAGE, organisée par le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK), a encore une fois remporté un franc succès dans la région de Windsor. Plus de 46 267 denrées non périssables ont été récoltées grâce à l’appui exceptionnelle de la communauté.

Les deux conseils scolaires francophones de la région ont à nouveau démontré le rôle majeur qu’ils jouent dans le succès de cette campagne. Ensemble, le CS Viamonde et le CSC Providence ont amassé 37 289 denrées non-périssables et 7778 $ en dons monétaires, réaffirmant ainsi leur engagement envers la communauté francophone.

Le Club Richelieu de Windsor a aussi contribué de manière remarquable à cette campagne de solidarité en offrant un don financier de 1200 $.

« Au nom des familles bénéficiaires de cet élan de générosité, le CCFWEK tient à exprimer sa profonde gratitude envers toute la communauté francophone, spécialement au CS Viamonde, au CSC Providence et au Club Richelieu, ces généreux donateurs dont la générosité et la compassion ont permis de créer un impact significatif, soulignant la force et la solidarité de notre communauté » a déclaré Yasmine Joheir, directrice générale du CCFWEK.

Le CCFWEK organisera sous peu la distribution de ces denrées à son siège situé au 720 avenue Ouellette à Windsor. Pour plus d’informations, contactez-nous au 519 948 5545.

La prochaine campagne du Grand Partage se tiendra au mois de décembre 2024.

CCFWEK