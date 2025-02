CCFWEK Windsor Mardi, 28 janvier 2025

Windsor, ON. Le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) a célébré mardi 28 janvier 2025 la fin de la formation de sa première cohorte en informatique de base offerte dans le cadre de son programme « Inclusion numérique ».

Pendant six semaines, dix nouveaux arrivants ont bénéficié d’une formation gratuite, conçue pour les doter des compétences numériques essentielles à leur intégration au Canada, en particulier au marché du travail. Ce programme novateur visait à combler la facture numérique et à donner aux participants les outils nécessaires pour naviguer avec confiance dans leur nouvel environnement.

Une formation pour l’autonomie numérique

Au cours de cette formation, les participants ont exploré les notions fondamentales en informatique allant de l’introduction aux ordinateurs, l’initiation à la navigation sur Internet et à la sécurité en ligne, de la gestion des fichiers et des dossiers à l’introduction aux courriels et à la communication numérique, notamment. Il s’agit de compétences essentielles dans la vie quotidienne et professionnelle qui permettent aux nouveaux arrivants de mieux s’adapter à leur environnement canadien.

Un geste pour favoriser l’intégration

Pour marquer la fin de cette formation, chaque participant a reçu des mains de Yasmine Joheir, directrice générale du CCFWEK, un ordinateur portable afin d’encourager l’utilisation continue des compétences acquises. Ce cadeau symbolise non seulement un outil de travail précieux, mais également un soutien concret dans leur parcours d’intégration. Le CCFWEK réaffirme ainsi son engagement envers une communauté plus inclusive, où chaque membre peut s’épanouir et contribuer efficacement.

Fort de ce premier succès, le CCFWEK prévoit déjà le lancement d’une deuxième cohorte dans les mois à venir. Les nouveaux arrivants intéressés sont invités à s’inscrire pour faire partie de cette belle initiative. Une évaluation des connaissances informatiques sera réalisée.

Pour plus d’informations, visitez notre site web ou contactez-nous au 519-948-5545.