Didier Marotte a reçu lundi 17 octobre, le prix d’excellence Collective individuelle décerné par le Conseil de la coopération de l’Ontarien, en collaboration avec Desjardins. Ce prix marque la reconnaissance de l’engagement de coopératives et d’entreprises sociales, ainsi que de personnes s’étant illustrées au sein dans leurs communautés.

Le Conseil de la coopération de l’Ontarien offre trois prix chaque année. Il s’agit du prix d’excellence collective individuel Desjardins 2022, du prix d’excellence collective institutionnel Desjardins 2022 et du prix Alphonse Desjardins institué depuis 2021.

Pour l’année 2022, le prix d’excellence collective individuel Desjardins 2022 revient donc à Didier Marotte Directeur Général du CCFWEK, le Centre Communautaire francophone Windsor-Essex-Kent.

Didier Marotte n’est plus à présenter. À la tête du CCFWEK depuis plus de trois décennies, il s’est distingué par la ténacité dans son engagement et son activisme pour l’épanouissement de la communauté francophone dans le Sud-Ouest de l’Ontario.

Cet immigré d’origine belge est aujourd‘hui l’un des piliers de la communauté francophone réunit au sein du Carrefour communautaire Francophone, un lieu de rassemblement et d’échange qui offre des services multidisciplinaires variés et intégrés aux francophones et francophiles de la région de Windsor Essex-Chatham-Kent.

Par ailleurs, le prix d’excellence collective institutionnel Desjardins 2022 a été attribué à la Boite à Soleil qui œuvre depuis plus de 40 ans pour l’épanouissement des enfants de la péninsule du Niagara en leur enseignant dès le plus jeune âge les notions de collaboration, d’entraide et de leadership qui forment les futurs citoyens de l’Ontario.

Le prix Alphonse Desjardins quant à lui, a été décerné (à titre posthume) à Nicole Guertin qui, au cours des vingt dernières années, a œuvré pour la promotion des services en français dans les secteurs de la santé, la culture, les communications, le tourisme…

