CCFWEK Windsor 16 décembre 2022

Le Centre communautaire francophone a organisé, jeudi 15 décembre de 9 h à 16 h une Journée d’information destinée aux néo-arrivants et migrants de Windsor et ses environs.

Sous la forme de divers ateliers ces échanges, qui relèvent du programme « L’Ontario c’est Chez Moi! », dispositif mandaté par COSTI et l’IRCC, ont été l’occasion de discussions fructueuses et retours d’expériences des participants autour de thèmes suivants: Apprendre à connaitre le Canada et l’Ontario, les soins de santé en Ontario, le système éducatif Ontarien, l’Emploi, les relations familiales et faire des achats en ligne en toute sécurité. Des ressources et des bonnes pratiques qui aident à l’intégration dans la société canadienne leur ont été données.

« C’était une journée très enrichissante… je suis plus que satisfait des informations reçues ce jour. On ne manquera pas de revenir à la prochaine occasion » a déclaré Deborah, nouvelle arrivante à Windsor.

Le CCFWEK tient à remercier, tous les participants, et rendez-vous leur est donné pour les prochains ateliers « L’Ontario c’est chez moi! » au cours du 1er trimestre de 2023.

CCFWEK