CCFWEK Windsor, ON 3 septembre 2024

Une délégation de dix fonctionnaires de l’administration publique sénégalaise œuvrant dans le domaine de l’employabilité et de l’entrepreneuriat, a visité le Centre communautaire francophone Windsor Essex-Kent (CCFWEK) le mercredi 4 septembre au Carrefour communautaire francophone. Une visite qui s’inscrit dans le cadre du projet FEP (Je suis femme, j’existe, je participe) visant le renforcement des Pôles Emploi Entrepreneuriat pour les jeunes et le femmes (PEEJF) du Sénégal en partenariat avec le Collège Boréal.

Les fonctionnaires sénégalais sont venus s’inspirer du modèle canadien dans l’accueil, l’intégration et l’offre de services d’employabilité ainsi que d’entrepreneuriat des jeunes et des femmes au niveau communautaire. Après le Collège Boréal Windsor, le CCFWEK, l’un des principaux fournisseurs de services communautaires en français à Windsor et ses environs, a été naturellement un arrêt clé de leur visite.

Accompagné par Simon Goulet, directeur du Collège Boréal Windsor, la délégation a échangé avec Yasmine Joheir, Directrice générale du CCFWEK, qui a répondu à leurs questions. Ella leur a notamment expliqué l’approche de son organisme dans l’accueil et l’accompagnement des nouveaux arrivants dès leur arrivée. Le CCFWEK possède un service d’établissement qui s’occupe de l’aiguillage et l’accompagnement des nouveaux arrivants afin de répondre à leurs besoins immédiats, y compris sur la question de l’employabilité. D’autre part, des conseillers en emploi et compétences des jeunes sont par ailleurs attachés au Centre Ado afin d’aider les jeunes à trouver leur chemin.

« Depuis 2021, le gouvernement sénégalais a lancé le projet PEEJF qui est encore à sa phase de démarrage. Les structures sont en place, mais nous devons maintenant trouver la meilleure approche pour atteindre les objectifs fixés. Nous sommes ici pour comprendre et nous inspirer de l’expérience canadienne dans ce domaine, afin de la reproduire au Sénégal », a déclaré M. Diouf, membre de la délégation, satisfait de la rencontre.

La délégation sénégalaise poursuit sa mission dans la région auprès des fournisseurs de services d’accueil et d’employabilité.

