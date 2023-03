CCFWEK Windsor, ON 24 Mars 2023

Le 23 mars 2023, il s’est tenu un Salon d’Emploi et de formation au 7515 Forest Glade Drive au Collège Boréal à Windsor, Ontario. Une dizaine d’organismes tous œuvrant dans le domaine l’emploi et de la Formation ont installé leurs stands pour accueillir et offrir leurs services aux personnes à la recherche d’emploi, étudiants et autres qui ont fréquenté ce Salon.

Organisatrice de ce Salon, Lina Kobeissi, Coordonnatrice du programme SECJ – Stratégie, emploi et compétence jeunesse au CCFWEK (Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent) renseigne qu’au total une soixantaine de « clients » a est allé au contact des organismes et de recruteurs qui ont érigé leurs stands sur le lieu. « D’autres ont pu travailler sur leur CV ou simplement eu accès à des informations utiles pour leurs carrières » dit-elle.

Le CCFWEK se réjouit de la réussite de ce Salon et promet en organiser d’autres encore dans les mois à venir au grand bonheur des chercheurs d’emploi francophones et anglophones de Windsor et ses environs.

CCFWEK