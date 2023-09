CCFWEK Windsor, ON 21 Août 2023

Il s’est tenu vendredi 18 Août 2023, au CCFWEK (Le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent) la clôture d’une session de formation des élèves « allié.es » axée sur l’accueil des nouvelles et nouveaux arrivants (ANNA) en milieu scolaire.

Organisée par le programme de TÉÉ du Centre ontarien pour la prévention des agressions (COPA National) en collaboration avec les TEE (travailleurs en établissement dans les écoles) du CCFWEK du 17 au 18 Août 2023 au Carrefour communautaire francophone, cette session de formation a vu la participation d’une dizaine de jeunes issus des écoles francophones de la région de Windsor sélectionnés et préparés par les TÉES du CCFWEK.

Deux jours d’intense apprentissage et d’échanges sur des connaissances diverses telles que les droits et libertés individuels, le multiculturalisme et respect des différences, les valeurs individuelles et collectives, la communication (écoute active, compassion, courage et collaboration : ces qualités importantes dont ils ont besoin pour se connaître sois même et faciliter la communication avec les autres) …

« L’objectif de cette formation est de fournir à ces jeunes élèves (leaders) des outils et connaissances suffisantes afin de devenir des allié.es efficaces dans l’accueil de leurs paires francophones nouvellement arrivés pour faciliter leur intégration en milieu scolaire » a expliqué Denis Ahué Coordonnateur du projet TÉÉ au COPA National et Formateur des Alliés.

A la fin de la formation de 48 heures, des certificats ont été remis aux participants et participantes des mains des TÉÉ du Centre communautaire francophone, sur 720 avenue Ouellette à Windsor, Ontario.

Satisfaits et confiant, les nouveaux alliés du programme ANNA se sont déclarés prêts à aller à la rencontre des nouveaux arrivants dans leurs écoles afin de les aider et faciliter leur intégration dans ce nouvel univers scolaire.

L’équipe de COPA National qui a assuré la formation était composée de la Superviseure Mme Lise Beaupré, de l’Agente de soutien des TÉÉ et Animatrice Mme Rama Diallo et de M. Denis Ahué.

CCFWEK