Chemins vers une citoyenneté active est un projet collaboratif visant à bâtir un Canada plus inclusif où les personnes immigrantes et réfugiées sont incitées à jouer un plus grand rôle dans le façonnement de leurs communautés. Il était donc important pour le CCFWEK de livrer cet atelier aux nouveaux arrivants francophones conformément à sa mission et ses objectifs.