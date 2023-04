CCFWEK Windsor, ON 12 avril 2023

33 ans, ça se fête ! Le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CFWEK) annonce aux francophones et francophiles du Sud-ouest de l’Ontario, la célébration de son 33ème anniversaire ce 28 avril 2023.

Pour célébrer ses 33 ans au service de la communauté, le CCFWEK organise, vendredi le 28 avril à partir de 17 heures, une soirée d’anniversaire à la place « The Other Place » (sur la place du marché de Windsor, proche de la rue Ottawa et chemin Walker) sise 1395 Walker Rd, Windsor, ON N8Y 1R8 à Windsor.

La soirée sera agrémentée par le célèbre musicien francophone André Thériault, (spectacle du temps des sucres). Un buffet sera servi et le bar sera payant pour tous.

« L’invitation est lancée à tous, francophones, francophiles anglophones… à prendre part à cette soirée d’anniversaire : l’entrée est gratuite sur réservation aux membres à vie du Centre. Pour les non-membres une petite participation aux frais de 25 Dollars sera demandée… » a précisé Didier Marotte, Directeur général du Centre.

Il faut préciser que les invités sont appelés à réserver avant le 25 avril 2023 en appelant le 519 948 5545 du lundi à vendredi de 9heures à 17 heures.

CCFWEK