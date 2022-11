Ccfwek Vendredi, 11 Novembre 2022

Le coquelicot sert d’emblème à l’occasion de la commémoration de l’armistice de 1918.

Le choix de cette fleur est dû à un poème de guerre rédigé par le lieutenant-colonel canadien John McCrae en 1915, à l’occasion de la bataille d’Ypres, dans la région des Flandres, au cours de laquelle l’une des premières attaques chimiques a été lancée par l’armée allemande.

Les dégâts causés par les bombardements dans la région avaient engendré, durant le conflit, une augmentation de la teneur en calcaire du sol, à tel point que le coquelicot était devenu l’une des rares fleurs capables de survivre dans cet environnement ravagé.

« Dans les champs de Flandres, les coquelicots fleurissent » (« In Flanders fields the poppies grow »). Ainsi débute le court poème rédigé par l’Ontarien John McCrae, dont l’oeuvre a été récupérée par la propagande de l’époque pour justifier l’effort de guerre, et dont l’emblème du coquelicot a été adopté par la Légion royale canadienne dans les années 1920.

À noter que la devise des Canadiens de Montréal, « Nos bras meurtris vous tendent le flambeau, à vous toujours de le porter bien haut », est directement inspirée par certaines strophes de ce poème écrit durant la Première Guerre mondiale.

Tiré du www.enbeauce.com