Jeudi 17 novembre 2022 entre 12h30 et 14 heures, au Carrefour communautaire francophone, une bonne vingtaine de nouveaux arrivants a eu le privilège de participer à un atelier organisé par l’équipe des travailleurs d’établissement dans les écoles (TEE) sur le thème « Comment se protéger contre la fraude et la criminalité »

Un sujet d’une haute utilité, particulièrement pour les nouveaux arrivant qui, souvent par manque d’information, se trouvent pris dans les filets des cybercriminels et autres malfrats.

Au cours cet atelier organisé en présentiel au 720 Avenue Ouellette, l’agent Sean Patterson, de la Police de Windsor a exposé les différents modes opératoires des criminels avant de donner quelques astuces pour détecter et se protéger contre ce fléau qui n’épargne personne dans ce monde de plus en plus numérique.

A fin de la séance, on pouvait jauger la pertinence du sujet par l’afflux des questions posées par l’assistance. Questions auxquelles l’agent Sean a apporté réponses et explications et partagé sa propre expérience, à la grande satisfaction des participants.

Mention spéciale à l’équipe des TÉÉ du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent.

