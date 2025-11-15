CCFWEK - Centre communautaire
Windsor
Contrat
Description du poste
Fournir aux nouveaux arrivants au Canada un soutien pour améliorer leurs chances de devenir indépendants en leur donnant accès à l’information, aux services et aux ressources de l’école et de la communauté.
Conditions d’emploi : Contractuel: 30 heures semaine
Salaire : $23,76 /heure
Tâches et responsabilités
- Appuyer les adolescents avec leurs devoirs et autres travaux scolaires
- Accompagner les adolescents lors de leurs apprentissages
- Assister lors de la planification, l’organisation et la livraison des activités et ateliers du Centre
- Planifier des activités sportives (mensuellement – 2x par mois)
- Assister la Coordonnatrice avec le déroulement quotidien du Centre (collation, nettoyage, discipline et toutes autres tâches)
- Faire la promotion des activités au sein des écoles et de la communauté immigrante francophone de la région
- Compléter des tâches administratives (création et mise à jour des fichiers d’informations, et des dossiers)
- Connaître, communiquer et établir des partenariats avec les organismes francophones et anglophones de la Ville de Windsor
Formation, expérience et connaissances
• Expérience démontrée à intervenir auprès d’une clientèle en situation minoritaire et vulnérable, en prenant en compte la diversité ethnique et culturelle de cette dernière
Qualités et aptitudes nécessaires
- Facilité à travailler auprès des gens et des adolescents
- Grande facilité à communiquer et écouter pour développer un rapport positif avec les clients
- Respect, empathie et discrétion pour permettre au client de mériter leur confiance
- Esprit d’analyse et un bon jugement critique pour bien analyser et résoudre les problèmes rencontrés par le client
- Sens de l’observation et ouverture d’esprit pour mieux comprendre les
- problèmes des clients et sa façon d’agir face à eux
- Capacité d’adaptation à tout type de milieux et à tous types de clientèles
- Aptitudes pour le travail en équipe
- Capacité d’accomplir en même temps des tâches multiples
- Capacité de suivre des directives et introduire de nouvelles contributions
- Dynamisme et leadership (surtout avec des adolescents)
- Être de bonne moralité
- Compétences culturelles
- Capacité de fonctionné dans un environnement en évolution rapide
- Être ponctuel * Être créatif * Être responsable et digne de confiance * Être motivé * Personne active
- Participation active lors des ateliers et des activités
- Savoir se débrouiller avec les réseaux sociaux
Autres exigences
- Excellente maîtrise du français et l’anglais parlé et écrit
- Excellente maîtrise des sujets d’école secondaires (ex : mathématiques, chimie, biologie, physique, sciences sociales, les langues etc…)
- Grande disponibilité et flexibilité d’horaire
- Avoir de l’expérience auprès des immigrants
- Avoir au minimum un diplôme secondaire et de l’expérience post-secondaire (préférable)
- Avoir de l’expérience avec l’éducation et le tutorat auprès des jeunes (avec adolescents préférable)
- RCR et Premiers Soins
Toute personnes intéressées à postuler, prière d’envoyer le CV par courriel à l’intention de Marie-Eve Pichette-Stroesser, gestionnaire du Centre ado à l’adresse suivante marie-eve@ccfwek.org avant le 21 novembre 2025.
Seulement les candidats retenus seront appelés pour une entrevue.
