CCFWEK - Centre communautaire Windsor Contrat

Description du poste

Fournir aux nouveaux arrivants au Canada un soutien pour améliorer leurs chances de devenir indépendants en leur donnant accès à l’information, aux services et aux ressources de l’école et de la communauté.

Conditions d’emploi : Contractuel: 30 heures semaine

Salaire : $23,76 /heure

Tâches et responsabilités

Appuyer les adolescents avec leurs devoirs et autres travaux scolaires

Accompagner les adolescents lors de leurs apprentissages

Assister lors de la planification, l’organisation et la livraison des activités et ateliers du Centre

Planifier des activités sportives (mensuellement – 2x par mois)

Assister la Coordonnatrice avec le déroulement quotidien du Centre (collation, nettoyage, discipline et toutes autres tâches)

Faire la promotion des activités au sein des écoles et de la communauté immigrante francophone de la région

Compléter des tâches administratives (création et mise à jour des fichiers d’informations, et des dossiers)

Connaître, communiquer et établir des partenariats avec les organismes francophones et anglophones de la Ville de Windsor

Formation, expérience et connaissances

• Expérience démontrée à intervenir auprès d’une clientèle en situation minoritaire et vulnérable, en prenant en compte la diversité ethnique et culturelle de cette dernière

Qualités et aptitudes nécessaires

Facilité à travailler auprès des gens et des adolescents

Grande facilité à communiquer et écouter pour développer un rapport positif avec les clients

Respect, empathie et discrétion pour permettre au client de mériter leur confiance

Esprit d’analyse et un bon jugement critique pour bien analyser et résoudre les problèmes rencontrés par le client

Sens de l’observation et ouverture d’esprit pour mieux comprendre les

problèmes des clients et sa façon d’agir face à eux

Capacité d’adaptation à tout type de milieux et à tous types de clientèles

Aptitudes pour le travail en équipe

Capacité d’accomplir en même temps des tâches multiples

Capacité de suivre des directives et introduire de nouvelles contributions

Dynamisme et leadership (surtout avec des adolescents)

Être de bonne moralité

Compétences culturelles

Capacité de fonctionné dans un environnement en évolution rapide

Être ponctuel * Être créatif * Être responsable et digne de confiance * Être motivé * Personne active

Participation active lors des ateliers et des activités

Savoir se débrouiller avec les réseaux sociaux

Autres exigences

Excellente maîtrise du français et l’anglais parlé et écrit

Excellente maîtrise des sujets d’école secondaires (ex : mathématiques, chimie, biologie, physique, sciences sociales, les langues etc…)

Grande disponibilité et flexibilité d’horaire

Avoir de l’expérience auprès des immigrants

Avoir au minimum un diplôme secondaire et de l’expérience post-secondaire (préférable)

Avoir de l’expérience avec l’éducation et le tutorat auprès des jeunes (avec adolescents préférable)

RCR et Premiers Soins

Toute personnes intéressées à postuler, prière d’envoyer le CV par courriel à l’intention de Marie-Eve Pichette-Stroesser, gestionnaire du Centre ado à l’adresse suivante marie-eve@ccfwek.org avant le 21 novembre 2025.

Seulement les candidats retenus seront appelés pour une entrevue.