CCFWEK - Centre communautaire

Windsor

Contrat

Description du poste

Fournir aux nouveaux arrivants au Canada un soutien pour améliorer leurs chances de devenir indépendants en leur donnant accès à l’information, aux services et aux ressources de l’école et de la communauté.

Conditions d’emploi : Contractuel: 30 heures semaine

Salaire : $23,76 /heure

Tâches et responsabilités

  • Appuyer les adolescents avec leurs devoirs et autres travaux scolaires
  • Accompagner les adolescents lors de leurs apprentissages
  • Assister lors de la planification, l’organisation et la livraison des activités et ateliers du Centre
  • Planifier des activités sportives (mensuellement – 2x par mois)
  • Assister la Coordonnatrice avec le déroulement quotidien du Centre (collation, nettoyage, discipline et toutes autres tâches)
  • Faire la promotion des activités au sein des écoles et de la communauté immigrante francophone de la région
  • Compléter des tâches administratives (création et mise à jour des fichiers d’informations, et des dossiers)
  • Connaître, communiquer et établir des partenariats avec les organismes francophones et anglophones de la Ville de Windsor

Formation, expérience et connaissances

• Expérience démontrée à intervenir auprès d’une clientèle en situation minoritaire et vulnérable, en prenant en compte la diversité ethnique et culturelle de cette dernière

Qualités et aptitudes nécessaires

  • Facilité à travailler auprès des gens et des adolescents
  • Grande facilité à communiquer et écouter pour développer un rapport positif avec les clients
  • Respect, empathie et discrétion pour permettre au client de mériter leur confiance
  • Esprit d’analyse et un bon jugement critique pour bien analyser et résoudre les problèmes rencontrés par le client
  •  Sens de l’observation et ouverture d’esprit pour mieux comprendre les
  • problèmes des clients et sa façon d’agir face à eux
  • Capacité d’adaptation à tout type de milieux et à tous types de clientèles
  • Aptitudes pour le travail en équipe
  • Capacité d’accomplir en même temps des tâches multiples
  • Capacité de suivre des directives et introduire de nouvelles contributions
  • Dynamisme et leadership (surtout avec des adolescents)
  • Être de bonne moralité
  • Compétences culturelles
  • Capacité de fonctionné dans un environnement en évolution rapide
  • Être ponctuel * Être créatif * Être responsable et digne de confiance * Être motivé * Personne active
  • Participation active lors des ateliers et des activités
  •  Savoir se débrouiller avec les réseaux sociaux

Autres exigences

  • Excellente maîtrise du français et l’anglais parlé et écrit
  • Excellente maîtrise des sujets d’école secondaires (ex : mathématiques,  chimie, biologie, physique, sciences sociales, les langues etc…)
  • Grande disponibilité et flexibilité d’horaire
  • Avoir de l’expérience auprès des immigrants
  • Avoir au minimum un diplôme secondaire et de l’expérience post-secondaire (préférable)
  • Avoir de l’expérience avec l’éducation et le tutorat auprès des jeunes (avec adolescents préférable)
  • RCR et Premiers Soins

Toute personnes intéressées à postuler, prière d’envoyer le CV par courriel à l’intention de Marie-Eve Pichette-Stroesser, gestionnaire du Centre ado à l’adresse suivante marie-eve@ccfwek.org avant le 21 novembre 2025.

Seulement les candidats retenus seront appelés pour une entrevue.

Comment postuler / How to apply Toute personnes intéressées à postuler, prière d’envoyer le CV par courriel à l’intention de Marie-Eve Pichette-Stroesser, gestionnaire du Centre ado à l’adresse suivante marie-eve@ccfwek.org avant le 21 novembre 2025. Seulement les candidats retenus seront appelés pour une entrevue.