Overview:Êtes-vous passionné par un service à la clientèle de haute qualité, traitez-vous les autres comme vous voulez être traité et intéressé par la technologie? Avez-vous de l’expérience avec iOS, macOS ou une technologie similaire ? Venez rejoindre notre équipe!

Teleperformance est le leader mondial de la gestion de l’expérience client. Nous connectons les marques les plus grandes et les plus respectées de la planète avec leurs clients en fournissant un service client, un support technique, une acquisition de clients, des solutions numériques, des analyses, un back-office et d’autres services spécialisés pour assurer des interactions client toujours positives.

Notre mission est de toujours offrir à nos employés un environnement qui favorise le bonheur de l’intérieur. Lorsque vous travaillez avec nous, vous êtes appréciés et inspirés pour apprendre, enseigner et grandir. Nous voulons que vous veniez travailler motivé et fier de faire partie de notre équipe. C’est pourquoi nous investissons continuellement dans la création d’expériences de travail exceptionnelles et d’innombrables possibilités de développement. Nous voulons que vous soyez et vous sentiez à votre meilleur, toujours.

Teleperformance est un employeur qui donne des opportunités égales, nous accueillons et encourageons les demandes de personnes handicapées. Des mesures d’adaptation sont offertes sur demande aux candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection.

Visitez notre page des carrières pour voir plus d’opportunités de carrière et en savoir plus sur

https://careerseng-teleperformance.icims.com/jobs/intro

Deadline to apply: Position available until a candidate is hired

Date limite pour postuler: Poste disponible jusqu’à embauche d’un candidat

Ce que nous offrons:

Télétravail

Rémunération – 20,00 $ l’heure (18,00 $ + 2,00 $ prime linguisitique bilingue)

Incitatifs de rendement

Programme de recommandation d’employés

Excellents régimes médicaux, dentaires et d’avantages sociaux

De bons avantages sur les produits et services de tous les jours grâce au programme d’avantages pour les employés du Canada

Opportunités d’avancement de carrière.

Are you passionate of high starndars customer service, treat others like you want to be treated, and interested in technology ? Do you have experience operating or workgin with iOS, macOS or similar technology? Come join our team!

Teleperformance is the world leader in customer experience management. You can be a part of our team connecting the biggest and most respected brands on the planet with their customers by providing customer care, technical support, customer acquisition, digital solutions, analytics, back-office and other specialized services to ensure positive customer experience. We are the largest interaction expert team in the market, connecting with more than 35% of the world population each year.

It is our mission to always provide an environment for our employees that promotes happiness from the inside out. When you work with us, you are valued and inspired to learn, to teach, and to grow. We want you to come to work motivated to and proud to be on our team. That’s why we continually invest in creating outstanding work experiences and endless development opportunities. We want you to be and feel at your best, always.

Teleperformance is an Equal Opportunity Employer, we welcome and encourage applications from people with disabilities. Accommodations are available on request for candidates taking part in all aspects of the selection process.

Visit our careers page to see more career opportunities and learn about us!

https://careerseng-teleperformance.icims.com/jobs/intro

What we offer:

Work from home

Paid Training

Pay – $20.00 hr ($18.00+$2.00 Bilingual Language Premium)

Performance Incentives

Employee referral program – $500.00 for every referral hired

Excellent medical, dental and benefits plans

Great perks on everyday products and services with Canada’s leading employee perk program

Internal career advancement opportunities

Qualifications:Exigences du poste: